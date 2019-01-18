«فالكن ستي أوف وندورز» تستضيف وفداً أمريكياً

المصدر: دبي- البيان

استضافت «فالكن ستي أوف وندورز»، مؤخراً، وفداً أمريكياً ضم ممثلين عن مؤسسات خاصة وعدداً من الوسطاء والمستثمرين العقاريين. ويقوم الوفد الأمريكي بزيارة للإمارات للاطلاع على الآفاق الاستثمارية الواعدة .

وقام الوفد الذي ضم 150 وسيطاً عقارياً و11 مستثمراً، بجولة في مشروع «فالكن ستي أوف وندورز».

وقال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكن ستي أوف وندورز»: «أتاحت الزيارة لنا فرصة مثالية للتأكيد على مزايا السوق العقارية بدبي أمام المستثمرين والوسطاء العقاريين من الولايات المتحدة».

وأضاف: «يحافظ سوق دبي على وفرة معروض المشاريع الطموحة طوال العام، مع تأكيد مكانته كثاني أكثر أسواق الاستثمار العقاري جاذبية عالميا لذوي الملاءة المالية المرتفعة بعد لندن. واستضافة الوفد هي أولى مبادراتنا للترويج لفرص الاستثمار العقاري بدبي العام الجاري. ومع دخول السوق مرحلة جديدة من النمو قبيل انطلاق «إكسبو»، فإننا سنواصل جهودنا المستمرة في هذا الاتجاه».