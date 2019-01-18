«الاتحاد للطيران» تنفي إنفاق 35 مليوناً لإنقاذ «جيت إيروايز»

المصدر: دبي ـ البيان

نفت شركة الاتحاد للطيران وشركة جيت إيروايز الهندية تقارير نشرتها وسائل إعلام هندية أن «الاتحاد» تنوي رفع حصتها في الشركة الهندية المتعثرة بقيمة 35 مليون دولار لإنقاذ جيت إيروايز.

وقالت متحدثة باسم «الاتحاد للطيران»، رداً على سؤال عن رفع الاتحاد للطيران حصتها في أسهم جيت إيروايز، إن الشركة لا ترد على الشائعات أو التكهنات.

وكانت محطة تلفزيونية هندية قد ذكرت، يوم الثلاثاء الماضي، أن شركة الاتحاد للطيران التي تملك بالفعل 24% في جيت إيروايز سوف ترفع حصتها إلى 49%، وبعدها تراجعت أسهم الشركة الهندية بنسبة 7.5% في أكبر تراجع لها في يوم واحد منذ ديسمبر الماضي.