«أونكتاد» يتوقع نمواً 3.4% في الإمارات 2020

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

توقع تقرير عالمي أن تسجل الإمارات واحداً من أعلى معدلات النمو الاقتصادي، وواحداً من أقل معدلات التضخم بين دول الخليج في العامين الجاري والمقبل.

وجاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن الإمارات ستسجل نمواً متوقعاً في إجمالي الناتج المحلي بـ 3.4% في 2020، بينما يصل المعدل إلى 3.1% في العام الجاري، وهو من أعلى المعدلات بين دول مجلس التعاون.

وذكر تقرير «رصد مستقبل ووضع الاقتصاد العالمي: 2019»، الصادر عن المنظمة العالمية أن متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الإمارات بلغ 3.9% في الفترة من عام 2010 إلى 2017. وأضاف أن اقتصاد الإمارات يتميز بالمرونة.

كما توقع التقرير أن يصل معدل التضخم في الإمارات إلى 1.2% في عام 2020، مقابل 1.7% العام الجاري.