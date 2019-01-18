مجلس إدارة «دانة غاز» يعتمد خطة عمل 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «دانة غاز»، عن تحسّن ملحوظ في تحصيل مستحقاتها في إقليم كردستان العراق ومصر في العام الماضي.

وأفادت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، أمس، بأن مجلس إدارتها وافق خلال اجتماعه، مؤخراً، على خطة عمل الشركة لعام 2019 المعدلة حسب فرضيات أسعار النفط خلال الفترة القادمة.

كما ناقش المجلس تقريراً عن مواصلة الشركة لشراء صكوكها التزاماً بما نصت عليه الاتفاقيات ذات الصلة، مع الإطلاق على سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم، وأجاز المجلس تشكيل عضوية لجان للفترة 2018-2021. وأغلق سهم «دانة غاز»، أمس، منخفضاً بنسبة 0.74% إلى 0.94 درهم بعد التداول على 4.86 ملايين سهم بقيمة 4.54 ملايين درهم من خلال 109 صفقات.