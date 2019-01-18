دبي عاصمة تجارية عالمية بمقومات مستقبلية

المصدر: دبي-البيان

اعتبر معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز «ICAEW»، أن التطورات الأخيرة والخطط التي أعلنت عنها حكومة دبي، تسلط الضوء على المسار الواعد للإمارة نحو ترسيخ مكانتها المؤثرة، كعاصمة تجارية عالمية، بمقومات تستشرف المستقبل.

مشيراً إلى أن الخطط الموضوعة، تشمل خريطة جغرافية اقتصادية للمدينة، وأول مدينة افتراضية تجارية في المنطقة، ومناطق اقتصادية وإبداعية حرة في الجامعات، وخطة توسعة مركز دبي المالي العالمي، حيث تهدف جميعها إلى تسريع تطوير المشهد التجاري في دبي.

وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المُعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA): «نهج دبي للتغيير، هو استباقي وفعّال، ما يضمن لها أن تكون متأهبة ومستعدة لخوض التنافس في العالم الرقمي.

ولا شك في أن التغييرات المرتكزة على التكنولوجيا، سوف تحدث تحولاً جذرياً في جميع جوانب الأعمال التجارية والمجتمع خلال السنوات المقبلة». وأشار إلى أن دبي تستثمر في التفكير الإبداعي، مثل التحول المدروس للجامعات العامة والخاصة, إلى مناطق حرة.