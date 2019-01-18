«النقد العربي»: الإمارات الثانية عالمياً في التحويلات المالية

المصدر: دبي-البيان

أفاد صندوق النقد العربي بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الثانية على مستوى دول العالم المُرسلة للتحويلات في عام 2017، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة.

وذكر الصندوق في الإصدار الأول من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية، أن التحويلات من الإمارات بلغت 44.4 مليار دولار، ومن السعودية 36.1 مليار دولار، في 2017.

وأشار التقرير إلى أن التحويلات المرسلة من دول الخليج بلغت 119.3 مليار دولار في 2017، تمثل 28.8% من إجمالي التحويلات عالمياً، مقابل 121.3 مليار دولار في 2016.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالمياً في التحويلات المالية بقيمة 68 مليار دولار، تليهما سويسرا وألمانيا وروسيا الاتحادية والصين بمقدار 26.6 و22.1 و20.6 و16.2 مليار دولار على التوالي.

ولا تعتبر الدول العربية من أكثر الدول المستقبلة للتحويلات في العالم وتتصدر الهند دول العالم خلال عام 2017 بنحو 69.0 مليار دولار، تليها الصين في المرتبة الثانية بنحو 63.9 مليار دولار، وتليهما الفلبين والمكسيك وفرنسا بنحو 32.8 و30.6 و24.9 مليار دولار على التوالي، ثم تليهم مصر في المرتبة السادسة بمقدار 22.5 مليار دولار.