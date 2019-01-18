40 مليون دولار للكيلو متر في نظام «هايبرلوب» أبوظبي - دبي

المصدر: أبوظبي- وام

كشف بيبوب جريستا رئيس مجلس إدارة شركة «هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز»، أن تكلفة نظام «هايبرلوب» أبوظبي- دبي تتراوح بين 20 و40 مليون دولار للكيلو متر الواحد، مؤكداً أن المشروع سيحقق أرباحاً للدولة بعد تغطية تكلفته الاستثمارية في غضون 8-15 عاماً.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل: إن المشروع يسير بخطى سريعة في إطار الجدول الزمني المحدد حيث إنه من المقرر الانتهاء من القسم الأول لعملياته التشغيلية بحلول موعد معرض إكسبو 2020، وهي المرحلة التي يبلغ طولها 10 كيلو مترات.

وكشف أن الشركة أعلنت إنجاز وتسليم أول كبسولة ركاب لنظام «هايبرلوب» في إسبانيا، مؤكداً أنها في طريقها الآن إلى فرنسا، حيث من المقرر تجميع الكبسولة واختبارها في مدينة تولوز الفرنسية، قبل أن تدخل حيز الاستخدام في الإمارات التي ستشهد إنشاء أول نظام (هايبرلوب) تجاري في العالم.

وأكد جريستا أن المشروع يشهد تطورات ملموسة منذ إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية العام الماضي مع الدار العقارية، لبدء الأعمال الإنشائية للمشروع بالإضافة إلى مركز الابتكار «إكس أو سكوير» الخاص بالشركة، و«مركز زوار هايبرلوب» في أبوظبي.

ويتخذ المشروع موقعه في أرض مملوكة من قبل شركة «الدار» بمنطقة سيح السديرة في أبوظبي، بالقرب من مشروع «الغدير السكني» التابع للدار العقارية، بين إمارتي دبي وأبوظبي، بالقرب من موقع تنظيم معرض «إكسبو 2020» ومطار آل مكتوم الدولي.