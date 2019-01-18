أول مركز تحكم لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات الموزعة

المصدر: أبوظبي - البيان

دشّن المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي، أول مركز تحكم مركزي لتخزين الطاقة قدرة 648 ميجاوات ساعة باستخدام تقنية البطاريات الموزعة في مناطق مختلفة في الإمارة، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم.

ونفذت دائرة الطاقة في أبوظبي مشروع تركيب 108 ميغاوات من أنظمة تخزين الطاقة، انطلاقاً من دورها في تأمين إمدادات الطاقة بشكل مستمر في العديد من الأماكن الحيوية في أبوظبي في إطار تنفيذ خطة متكاملة لتأمين إنتاج الطاقة الكهربائية في ظل تسارع نمو الطلب في السنوات العشر الأخيرة داخل الإمارة.

تأمين الإمدادات

وقال المهندس عويضة مرشد المرر: «يعد مشروع تركيب 108 ميغاوات من أنظمة تخزين الطاقة باكورة مشاريعنا الرائدة لتحقيق الاستدامة وتأمين إمدادات الطاقة.

ضمن خطة طموحة لتنفيذ أهداف ومبادئ خطة أبوظبي 2030 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، فالمشروع هو الأكبر من نوعه في المنطقة ويحقق عدة أهداف طويلة المدى تتمثل في كفاءة إنتاجية الطاقة وتوفير خدمة مستمرة من دون انقطاع في ظل التحديات المستقبلية في زيادة الطلب على الطاقة».

وأضاف: «يمثل المشروع حلقة قوية في سلسلة إنجازاتنا في قطاع الطاقة، ومركز التحكم المركزي يعد أحد الدعائم الرئيسية للاستخدام الأمثل للتقنية، والدائرة لديها الكثير من الطموحات والأهداف التي نسابق بها الزمن من أجل استشراف مستقبل الطاقة وريادة المنطقة والعالم في تقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وهو ما يخلق فرصاً اقتصادية هائلة نتطلع من خلالها إلى الدخول في عصر ما بعد النفط».

خطة متكاملة

ومن جهته قال محمد جمعة راشد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة: «يأتي المشروع تحت إطار تنفيذ خطة متكاملة أشرف عليها نخبة من خبراء الدائرة والقطاع من خلال دراسات معمقة أثبتت جدوى المشروع. وقد شكل تصاعد الطلب الكهربائي في ساعات الذروة، خاصة في فصل الصيف، عاملاً ضاغطاً يؤدي إلى تزايد حجم الاستثمارات المطلوبة في إنتاج الطاقة.

حيث تبلغ ذروة الصيف ضعف ذروة الشتاء، ويشكل الفارق بين ذروة النهار وذروة الليل ما يقارب قدرة محطة إنتاج كاملة. وبعد الانتهاء من الدراسات اللازمة وتقييم التجربة، أقدمت الدائرة على توريد وتركيب 108 ميغاوات من أنظمة تخزين الطاقة المتمثلة في بطاريات عملاقة، موزعة على 10 مواقع في أبوظبي، وهي مرتبطة بشبكة الكهرباء بشكل مباشر».

كفاءة الطاقة

يهدف المشروع والربط المركزي للنظام إلى تأمين طاقة إنتاجية في أوقات الذروة والتخزين في البطاريات خلال فترة الطلب المنخفض، وتلبية الطلب في حالات الطوارئ والانقطاع المفاجئ من خلال التغذية المباشرة لشبكة الكهرباء من منظومة تخزين الطاقة.