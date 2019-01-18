غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار مع بولندا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

التقى محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، مع روبرت روستيك سفير جمهورية بولندا بالدولة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الغرفة.

حيث جرى خلال اللقاء تأكيد العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وقيادتيهما وشعبيهما على المستويات كافة، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، كما جرى بحث التعاون بين بولندا وإمارة رأس الخيمة في مجال الاستثمار.

وأشار محمد النعيمي إلى أن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وبولندا شهد قفزة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 2.9 مليار درهم (790 مليون دولار) عام 2013 إلى أكثر من 4.5 مليارات درهم عام 2018، الأمر الذي يؤكد أن الشراكة التجارية وطيدة ومتنامية بين البلدين الصديقين، خاصة في ظل تسيير رحلتين يومياً لطيران الإمارات وفلاي دبي بين بولندا والإمارات.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 70 ألف سائح من بولندا قاموا بزيارة المناطق الشمالية مؤخراً. وعرض رئيس الغرفة الفرص الاستثمارية بالإمارة وأهم المستجدات الاقتصادية.

وأكد محمد النعيمي للسفير البولندي أهمية تنشيط الزيارات وإقامة المعارض المشتركة بين إمارة رأس الخيمة وبولندا، فيما وعد روبرت روستيك سفير بولندا بالدولة بالتنسيق لزيارة وزير الزراعة البولندي لإمارة رأس الخيمة، لزيارة بعض المزارع الكبيرة بها ذات النشاط والإنتاج العالمي، وذلك خلال مشاركته في معرض «جلفود» الذي سيعقد بدبي منتصف فبراير المقبل.