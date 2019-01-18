«مجموعة العشرين» تبحث اختلالات التوازن التجاري العالمية

المصدر: طوكيو ـ وام

بدأ وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين، أمس، اجتماعاً لمدة يومين في طوكيو برئاسة اليابان، تمهيداً لاجتماع قمة الزعماء في أوساكا في يونيو المقبل.

حيث تتضمن بنود جدول الأعمال اختلالات التوازن التجاري العالمية. وقال وزير المالية الياباني، الذي تستضيف بلاده قمة العشرين لأول مرة منذ تأسيس هذا المنتدى، إن التعاون الدولي في منتديات مثل قمة العشرين جلب «السلام ومزيداً من الازدهار للعالم»، ولكنه حذّر من أن التحول نحو الحمائية قد يقلب الوضع الراهن رأساً على عقب.

واعرب عن تطلع اليابان إلى تسريع النقاش حول القدرة على تحمل الديون في البلدان ذات الدخل المنخفض، مع التركيز على كبح ما يعتبره البعض إقراضاً مفرطاً من جانب بعض الدول، وعلى فرض ضرائب على الأنشطة التجارية الرقمية من قبل عمالقة التكنولوجيا.