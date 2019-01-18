شراكة بين «نماء» و«ملتقى السيدات للاستدامة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرمت مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة عام واحد مع «ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»- المبادرة التي أطلقتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»- بهدف إلهام السيدات والفتيات وتمكينهن من القيام بدور أكثر فاعلية في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية.

واتفق الطرفان بموجب الشراكة على تعزيز التعاون الثنائي في مجال تصميم وتطوير عدة برامج تسهم في دعم السيدات والفتيات من جميع الجنسيات لقيادة التغيير، وتحفيزهن على الابتكار، وتعزيز طموحاتهن المشتركة، ودعم مساعيهن الرامية إلى تمكين الأجيال الحالية والمستقبلية من السيدات القياديات في مجال الاستدامة، إلى جانب لعب أدوار أكثر فاعلية وتأثيراً بهدف تحقيق التنمية المستدامة المدرجة على أجندة الأمم المتحدة بحلول 2030.

وقعت الاتفاقية ريم بن كرم، مدير مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، والدكتورة لمياء فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر» ومدير برامج «ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، وذلك خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز مشاركة المرأة في القطاعات الجديدة والناشئة المتعلقة بالطاقة والبيئة والتكنولوجيا، ومن أولى ثمار هذا التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، شاركت «نماء» في المنتدى السنوي لملتقى «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، الذي يعد من أبرز مبادرات شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، والذي يشكل منصة تفاعلية توفر منبراً حوارياً مفتوحاً للسيدات يتيح لهن التواصل مع نخبة من أبرز صانعي القرار والخبراء وقادة الصناعة ورواد التكنولوجيا، بهدف تبادل المعرفة والتعاون في الحلول التي ستمكّن المزيد من النساء من قيادة جميع قطاعات الاستدامة.

وقالت ريم بن كرم: «هذه الشراكة خطوة بناءة لتحقيق أهداف كلتا المؤسستين. ونحن نتطلع إلى الاستفادة القصوى من هذه الشراكة لتمكين المرأة من الوصول إلى فرص التعليم والتدريب المهني، إلى جانب توفير المزيد من فرص التواصل الفعّال، التي تتيح لهن تبادل المعرفة، واكتساب الخبرات وتطوير القدرات والمهارات».

وأضافت: «يتطلب تحقيق الاندماج الفعّال للمرأة في مختلف القطاعات والوظائف توحيد طاقاتنا وجهودنا، نساءً ورجالاً على حد سواء، للعمل معاً في القطاعات الناشئة من أجل إحداث تأثير حقيقي، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة».