رفع كفاءة استهلاك طاقة المنشآت الصناعية في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي-وام

وقعت شركتا أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع اتفاقيتي تعاون مع مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بهدف رفع كفاءة وفعالية استهلاك الطاقة وترشيدها لكافة المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي بما يرفع من كفاءة وفعالية عملياتها وينعكس على تنافسية منتجات الإمارة والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.

تم توقيع الاتفاقيتين ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والمهندس أحمد هلال البلوشي المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة بالإنابة وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتأتي الاتفاقيتان اللتان وقعهما سعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع وعبدالله الشرياني مدير عام شركة العين للتوزيع بالإنابة وراشد عبدالكريم البلوشي، في إطار حرص شركتي أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع ومكتب تنمية الصناعة على تعزيز تعاونهما عبر الاستفادة من مبادرة الاستشارات لجميع القطاعات الصناعية.

حيث سيتم التركيز في المرحلة الأولى على تقليل استهلاك الطاقة في صناعات الورق ومواد البناء والأسمنت والصلب والبلاستيك والطعام.

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وقال سعيد السويدي: يأتي التعاون ضمن جهود الشركة ومكتب تنمية الصناعة لرفع كفاءة وفعالية استهلاك الطاقة لكافة المنشآت الصناعية في أبوظبي مما يساهم في تنمية القطاع الصناعي وتمكين دوره الفعّال في ازدهار أبوظبي.

وقال عبدالله الشرياني: يعكس هذا التعاون الجهود الحثيثة الرامية إلى تعزيز شراكات استراتيجية تهدف إلى تحقيق بيئة مستدامة ونظيفة عبر العمل مع شركائنا بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وقال راشد عبدالكريم البلوشي: إن توقيع الاتفاقيتين من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة وفعالية استهلاك الطاقة لدى المنشآت الصناعية والذي يتوافق مع أهداف برنامج إدارة الطلب ( ترشيد ) ورؤية أبوظبي 2030 في استدامة مصادر الطاقة.