«اقتصادية أبوظبي» تدعم المخترعين عبر منصة رواد التكنولوجيا والابتكار

المصدر: أبوظبي- وام

استعرض فريق الابتكار في دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي خلال مشاركته في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة- مبادرة «منصة رواد التكنولوجيا والابتكار TIP» المرتبطة بالمجال البيئي، وتقديم الدعم للمخترعين في هذا المجال.

وقال راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي - بالإنابة: إن فريق الابتكار يعمل على تعزيز دور الدائرة في تنفيذ مشاريع وبرامج من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بناء على محددات محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي.

مشيراً إلى أن مشاركة الفريق في الأسبوع ركزت على الفعاليات والأنشطة والبرامج المرتبطة بمنصة رواد التكنولوجيا والابتكار TIP في المجال البيئي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة البيئة- أبوظبي بجانب الاطلاع على مجالات الابتكار واستكشاف الحلول التي تسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة.

وأضاف أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة والفعاليات المصاحبة له ناقشت أبرز القضايا العالمية الملحة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، والتي تنسجم مع مبادرة منصة TIP في المجال البيئي وتركز على تعزيز الابتكار بهدف تسريع نشر وتنفيذ حلول الطاقة المتجددة وإيجاد حلول لتحديات المياه في المناطق الجافة والتركيز على القضايا المرتبطة بقطاعات الطاقة والمياه.

قصص النجاح

وذكر أن مشاركة الفريق في ملتقى شباب من أجل الاستدامة أتاحت الفرصة للتعريف بمنصة رواد التكنولوجيا والابتكار TIP المرتبطة بالقطاع البيئي عبر استعراض قصص النجاح التي ترتكز على مخرجات ودور المنصة في دعم الابتكار والاستدامة البيئية في الدولة بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص.

وأشار إلى أن مشاركة فريق الابتكار في القمة العالمية لطاقة المستقبل كانت من خلال حلقة النقاش المعنية باستكشاف الحلول، التي تسهم في تنسيق الجهود بين الشركات الكبرى والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والحكومي لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

حيث استعرض جهود منصة رواد التكنولوجيا والابتكار في تقديم الدعم للمخترعين عبر تبني الابتكارات لتحديات قطاعات الصحة والبيئة والطاقة المتجددة .

وأوضح أن جائزة TIP في المجال البيئي تهدف إلى احتضان أفضل الابتكارات العلمية التي تركز على إيجاد الحلول لتحديات القطاع البيئي.

أفكار

شارك فريق الابتكار كونه عضو تحكيم في مبادرة «كليكس»، والتي أتاحت الفرصة لرواد الأعمال والمبتكرين لطرح أفكارهم الخلاقة ومنتجاتهم الجديدة ونماذج أعمالهم المبتكرة بما يسهم في توفير حلول تعالج تحديات الاستدامة التي حددتها وزارة البيئة .