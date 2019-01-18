«كهرباء دبي» تستشرف فرص الاستثمار في الطاقة النظيفة إقليمياً

المصدر: أبوظبي- البيان

اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، واستقبلت منصة الهيئة عدداً كبيراً من زوار المعرض والخبراء والمتخصصين وشركات الطاقة المشاركة في الفعاليات، إلى جانب العديد من كبار الشخصيات وأصحاب القرار والمسؤولين في قطاع الطاقة في المنطقة والعالم.

والوفود الدولية والدبلوماسية التي سعت لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئة والاطلاع على قصة نجاحها وأبرز مشروعاتها.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مشاركة الهيئة في القمة العالمية لطاقة المستقبل كانت مشاركة متميزة وفعالة، حيث وفرت القمة منصة عالمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة في المنطقة التي تعد من الأسواق الواعدة للطاقة المتجددة في العالم.

وقال الطاير: استعرضت الهيئة عبر منصتها بالقمة أبرز مشاريعها التنموية المستدامة، وجهودها في ابتكار الحلول المتطورة، وتبني أحدث التقنيات، وإطلاق المبادرات والمشروعات الكبرى الرامية إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من إجمالي الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050؛ إلى جانب إسهام الهيئة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وتحقيق استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية الهادفة إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 16% بحلول 2021، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة وانسجاماً مع الاستراتيجيات والتوجهات الوطنية، وفي مقدمتها مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم».