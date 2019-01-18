اختتام فعاليات الملتقى الدولي الثالث للاستمطار

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت في أبوظبي أمس فعاليات الملتقى الدولي الثالث للاستمطار الذي نظمه برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وشهدت فعاليات النسخة الثالثة مجموعة من الأنشطة ذات الاهتمام العالمي المشترك حول مواضيع مبتكرة في قطاع الاستمطار.

وناقشت فعاليات اليوم الأخير للملتقى الآليات المعتمدة من قبل البرنامج لتوثيق التعاون المشترك بين الباحثين الحاصلين على منحة البرنامج خاصة عبر تشكيل مجموعة العمل التي تضم الباحثين الحاصلين على منحة البرنامج في دوراتها الثلاث. كما ناقشت تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والتطور المحتمل للتعلم الآلي من أجل التنبؤ بالطقس واستخدام المركبات الجوية غير المأهولة لتعديل الطقس.