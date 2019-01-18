«استدامة الخير» مبادرة جديدة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو» أمس مبادرة «استدامة الخير» ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل موضحةً أن المبادرة التي تقام تحت شعار «معاً نبني مستقبل الأجيال» تهدف إلى تشجيع المؤسسات العامة والخاصة والأفراد على الاستخدام الفعال لموردي المياه والكهرباء عبر تقديم الحوافز المادية والعينية لهم واستخدام الوفر المالي الشهري من ذلك في دعم الأسر على المدى القصير والاستثمار في المشاريع المستقبلية المتنوعة في الطاقة المتجددة على المدى البعيد. ولفت الدكتور سالم الحارثي مدير دائرة المشاريع في شركة «ترانسكو» إلى أن المبادرة تخدم استراتيجية أبوظبي وشركة ترانسكو الهادفة لخفض استهلاك المياه والكهرباء مشيراً إلى أن «ترانسكو» تشجع موظفيها على وضع حلول مبتكرة لمقابلة التحديات.