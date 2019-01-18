«دوبيزيل» لن يغيّر اسمه بعد بيع حصة لشركة «أولكس»

المصدر: دبي- أشرف رفيق

قال باري جادج، المدير العام في دوبيزل الإمارات، إن الموقع لن يغيّر اسمه بعد بيع حصة لشركة أولكس التابعة لمجموعة ناسبرز الجنوب أفريقية مقابل 190 مليون دولار في أبريل العام الماضي.

وأضاف باري جادج في تصريحات، إن اسم الشركة لن يتغيّر لأنه علامة تجارية مميزة في الإمارات على مدى عقد من الزمان، ويستطيع المستخدمون أن يلاحظوا أن أولكس تملك حصة في دوبيزيل من العلامة الواضحة على الموقع.

كانت شركة ناسبرز اشترت حصة مبدئية في دوبيزيل في يوليو عام 2013. وقال جادج، إن التطوّر الأخير لا يؤثر في عمليات دوبيزيل اليومية بأي شكل، بل سيتيح الفرصة لنا للنمو نتيجة الدخول في هذه الشبكة العالمية، مشيراً إلى أنه مستمر في منصبه.