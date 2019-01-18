الإمارات تستثمر في الهند لإنتاج الغذاء

المصدر: دبي- أشرف رفيق

قالت صحيفة هندية، إن الإمارات تنوي الاستثمار في الهند من أجل إنتاج الغذاء.

ونقلت صحيفة إيكونوميك تايمز عن وزير التجارة والصناعة والطيران المدني الهندي سوريش برابهو، أن الإمارات قررت أن تجعل من الهند قاعدة للأمن الغذائي، وتنوي الاستثمار في إنتاج الغذاء العضوي وصناعات التصنيع الغذائي.

وقال برابهو في تصريحات على هامش قمة الشراكة التي نظمها اتحاد الصناعات الهندية في مومباي مؤخراً، إن هذا التطوّر يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه الهند تطوير سياسة التصدير الزراعي.

وأضاف الوزير الهندي إن بلاده هي أكبر منتج للألبان، وثاني أكبر منتج للفواكه في العالم. وأزالت السياسات الجديدة الحواجز أمام تصدير المنتجات العضوية، وبالتالي قررت الإمارات والسعودية الاستثمار في هذا المجال.