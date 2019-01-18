«والدورف أستوريا- دبي المالي» يستقبل ضيوفه الربيع المقبل

المصدر: دبي- البيان

يستعد فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، الذي يضم 275 غرفة في قلب المركز المالي للمدينة، لاستقبال ضيوفه في ربيع 2019.

وسيكون بذلك أول فندق تشهد الإمارات افتتاحه من فنادق والدورف أستوريا، التي تُقام في وسط المدينة. ويضم الفندق 201 غرفة و46 جناحاً و28 شقة سكنية.

ويمتاز الفندق بالتصاميم التي سادت في مطلع ستينيات القرن الماضي خلال حقبة أثرياء نيويورك، الذين اشتهروا بكثرة السفر وعيش حياة الترف. ويمكن الاستمتاع بتجارب طعام متنوعة، حيث يقدِّم الفندق 3 خيارات مميزة لتقديم الوجبات والمطاعم. ويقع الفندق في برج ضمان بشارع السعادة، على مقربة من معظم معالم دبي الشهيرة، مثل دبي مول وبرج خليفة، وعلى بُعد 12 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي.