دبي فستيفال سيتي مول يقدّم لمستخدمي إنترتينر بطاقات هدايا بقيمة 100 درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلن دبي فستيفال سيتي مول عن شراكته مع تطبيق «ذا إنترتينر»، حيث سيقدّم لمستخدمي التطبيق الذين يقومون بشراء إحدى باقات دبي 2019 أو مطاعم دبي الفاخرة 2019 بطاقة هدايا بقيمة شرائية تبلغ 100 درهم، وقد بدأ العرض في 8 يناير الجاري ويستمر حتى 9 فبراير المقبل.

ويمكن الاستفادة من بطاقة الهدايا عند شراء أحد المنتجات التي تندرج ضمن الباقة عبر التطبيق، من خلال اتباع بضع خطوات بسيطة بعد تنزيله.

وذلك من خلال شراء المنتج المرغوب ومن ثمّ البحث عن المنتجات التي تحمل كلمة «فستيفال» في فئة الأزياء ومنتجات التجزئة على التطبيق، حيث يمكن بعدها زيارة مكتب خدمة الزبائن في «دبي فستيفال سيتي مول» للحصول على بطاقة الهدايا بقيمة 100 درهم. وستكون هذه البطاقات صالحة للاستعمال حتى 9 فبراير.