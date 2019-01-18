منتجات 500 علامة بمعرض «داوودي بهرة» في الشارقة

المصدر: الشارقة ــ البيان

انطلقت في مركز إكسبو الشارقة، أمس، فعاليات الدورة الأولى من معرض «داوودي بهرة التجاري»، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الذي يستعرض جملة من ابتكارات قطاعات مختلفة تحت سقف واحد، بمشاركة أكثر من 60 جهة، تعرض منتجات أكثر من 500 علامة تجارية، على مساحة 21 ألف قدم مربعة.

وافتتح فعاليات معرض «داوودي بهرة»، الشيخ عبد الرحمن بن سالم القاسمي، بحضور شري فيبول القنصل العام الهندي لدى الدولة، ومحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة.

ويستقطب المعرض، الذي تنظمه شركة «أنجمن نجمي»، للمرة الأولى في مركز إكسبو الشارقة، ويستمر حتى مساء الغد، مجموعة متنوعة من رواد الأعمال في قطاعات عديدة، مثل التشييد والبناء، والأجهزة الإلكترونية والأدوات الكهربائية، والمعادن والمواد الكيميائية، وقطع الغيار، والحليّ والمجوهرات، والزراعة، والخدمات الحاسوبية لتكنولوجيا المعلومات.

وقال شابير باي مؤسس ورئيس شركة أنجمن نجمي، إن أعضاء مجموعة «داوودي بهرة»، معروفون حول العالم، بخبرتهم التجارية المتميزة، حيث يشكلون مجتمعاً تجارياً، يُولي أهمية كبرى لأخلاقيات العمل الإسلامية، التي تتضمن النزاهة والكسب الحلال، مضيفاً أن معرض «داوودي بهرة» التجاري 2019، يُجسّد هذه المبادئ، التي ألهمت رواد الأعمال، لتطوير وإعادة تحديد ملامح شركاتهم.

وقالت كنانا باي صاحب، ممثلة الزعيم الروحي، الدكتور سيدنا مفضل سيف الدين في الإمارات، أن معرض «داوودي بهرة»، يتضمن ندوات تشرف عليها نخبة من الخبراء، حول موضوعات بارزة. والمعرض يستقبل الزوار بين العاشرة صباحاً ولغاية الثامنة مساءً، ومن المقرر أن يقام سنوياً في مركز إكسبو الشارقة.