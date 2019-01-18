«كابيلاري» تتطلع لتعزيز استراتيجية نموها في الإمارات العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «كابيلاري تكنولوجيز» المتخصصة في الحلول السحابية المتكاملة التي تتخذ من دبي مقراً لها، عزمها توسيع حصتها السوقية في الإمارات من خلال الدخول في قطاعات جديدة من بينها قطاع السلع الاستهلاكية.

وقال نائب الرئيس الدولي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في شركة كابيلاري سونيل سوريش: تتيح لنا البيئة الاقتصادية الحالية في الإمارات إمكانية تنفيذ خططنا الاستراتيجية بالتوسع وتنمية أعمالنا، لا سيما في أعقاب الزيادة غير المسبوقة التي تقدر بـ 80 % في حجم أعمالنا خلال 2018.

وأضاف: نخطط للدخول في قطاعات جديدة من بينها قطاع السلع الاستهلاكية عبر الشراكة مع واحدة من كبرى شركات صناعة الدهانات في الشرق الأوسط. ونعتزم خلال العام الجاري تقوية حضورنا وتوسيع نطاق انتشارنا إلى باقي دول مجلس التعاون مثل الكويت وسلطنة عمان.