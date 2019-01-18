919 شكوى للمستهلكين باقتصادية رأس الخيمة في 2018

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بلغ عدد شكاوى المستهلكين لدى قسم الحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة 919 شكوى خلال عام 2018، وتمت معالجة ما نسبته 88% منها، وفقاً للتقارير الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بهذا الشأن.

وأوضحت فاطمة عبدالعزيز السويدي مديرة قسم الحماية التجارية بالدائرة، تصدرت شكاوى الأمانة والمصداقية شكاوى المستهلكين للعام الماضي، إذ بلغت 621 شكوى، وهي الشكاوى الناتجة عن عدم التزام المزود بقواعد المساواة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، تليها شكاوى العقود 99 شكوى، و79 شكوى تتعلق بالضمانات، و3 شكاوى ترتبط بالأسعار، و106 شكاوى تتعلق بالعلامات التجارية، و11 شكوى عامة.

وأشارت إلى أن القسم تمكن من معالجة 501 شكوى من مجموع الشكاوى المستلمة بصورة ودية ترضي جميع الأطراف. وفي حالات أخرى، تطلب الأمر إلزام الطرف الآخر بكتابة تعهد بالالتزام بمعايير حقوق المستهلك وعدم التهاون بها، حيث بلغ عددها 83 تعهداً، كما أن هناك حالات لم يتفق فيها الأطراف على تسوية ودية، فتم تحويلها إلى جهات أخرى وبلغ عددها 106 حالات.

وحثت فاطمة السويدي المستهلكين على التأني وعدم الاستعجال في شراء المنتج، وضرورة التروي في معرفة حقوق المستهلك في هذا المنتج، من ناحية مدة الضمان، ومدى شموليته في إصلاح المنتج في ما بعد إذا تطلب الأمر.

والتأكد من السعر الحقيقي، والاحتفاظ بالفاتورة، والرجوع لقسم الحماية التجارية في الدائرة لمعرفة المزيد من حقوق المستهلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحماية التجارية، وخدمة صوتك مسموع عبر الواتس آب، والخط الساخن.