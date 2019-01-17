المشروعات الإنشائية تنعش الطلب على الصلب في الإمارات والمنطقة

المصدر: دبي - سيد صالح

توقع موقع «ستيل جورو»، الشبكي المعنيّ بشؤون صناعة الحديد والصلب حول العالم، أن يتواصل الارتفاع في الطلب على منتجات الحديد والصلب في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الزخم القوي الذي تتمتع به حالياً المشروعات الإنشائية في الإمارات وفي المنطقة.

ونشر الموقع أمس تقريراً عن سوق الحديد والصلب في الإمارات والمنطقة، أكد أن انتعاش الطلب على الصلب ومنتجاته في الإمارات بصفة خاصة، نتيجة ازدهار حركة الإنشاء والتعمير، أضفى على سوق الصلب في المنطقة قوة هائلة.

وأشار التقرير إلى خطط الإمارات لرفع نسبة إسهام صناعة الحديد والصلب في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14% بحلول عام 2021.