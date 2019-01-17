4 خطوات لتجنب صدمة ارتفاع فواتير المشتريات بالهاتف

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة 4 خطوات رئيسية لحماية المستخدمين والمستهلكين من صدمة ارتفاع فواتير المشتريات، التي تتم عبر الهواتف الذكية والحواسب اللوحية.

وقالت الهيئة، في بيان تحذيري، أمس، بعنوان «احم نفسك من صدمة الفواتير»، إن الخطوة الأولى تتمثل في ضرورة التأكد مما إذا كانت التطبيقات المستخدمة على الهواتف مجانية من عدمه، مع الاطلاع والتعرف على شروط وأحكام كل تطبيق، ومعرفة كلفة المشتريات من خلاله.

وأوضحت، أن الخطوة الثانية تتمثل في ضرورية التعرف على آلية دفع الفواتير مباشرة من خلال متجر التطبيقات، أو عبر بطاقة الائتمان، أو عن طريق مزوّد الخدمة على الفاتورة الشهرية. ودعت الهيئة في الخطوة الثالثة المشتركين إلى ضرورة حماية هواتفهم برمز تعريف سري، بالإضافة إلى تفعيل خاصية البصمة، والتعرف على الوجه، لحماية الحسابات في متجر التطبيقات.

وأكدت في الخطوة الرابعة، ضرورة عدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، مشيرة إلى أن عدم الحفاظ على السرية يزيد من إمكانية التعرض لعمليات قرصنة،.