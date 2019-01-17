«مصدر» تعزّز نشر حلول الطاقة الشمسية في المجتمعات النائية

المصدر: أبوظبي- البيان

تعتزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» إطلاق أنظمة «نور» للطاقة الشمسية المنزلية تعزيزاً لجهودها ودورها الرائد في مجال توفير حلول الطاقة المتجددة التجارية المخصصة للمجتمعات النائية الواقعة خارج نطاق شبكة الكهرباء في جميع أنحاء العالم.

وتمثل أنظمة «نور»، التي تحمل علامة «مصدر» التجارية، حلاً متكاملاً للطاقة من حيث قابلية «التوصيل والتشغيل»، وتتكون من لوحة ضوئية موصولة ببطارية تعمل بالطاقة الشمسية.

ويمكن لهذه التقنية أن توفر طاقة كهربائية موثوقة دون أن تترك أية تأثيرات سلبية على البيئة، كما بالإمكان استخدامها لتشغيل أجهزة ومعدات كهربائية من ضمنها المصابيح والمراوح والثلاجات وأجهزة التلفاز. ونجحت وحدة خدمات الطاقة في «مصدر» حتى الآن في تركيب نحو 28 ألف نظام منزلي للطاقة الشمسية في كل من المغرب وأفغانستان ومصر ودول جزر المحيط الهادئ. وانطلاقاً من خبرتها الواسعة التي تمتد مدى أكثر من عشرة أعوام، باتت «مصدر» اليوم أكثر مرونة وقدرة على تعزيز نشر حلول الطاقة الشمسية.

وسيتم عرض أنظمة «نور» للطاقة الشمسية المنزلية في جناح «مصدر» خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وأكد بدر اللمكي، المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة في «مصدر»، أهمية أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية ودورها في تحسين نمط الحياة في المناطق الريفية التي تفتقر في الوقت الراهن إلى خدمات الطاقة الحديثة.