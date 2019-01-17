خدمات المزارعين يوفّر معلومات إدارة الري الذكي عبر أنظمة الأرصاد الجوية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مركز خدمات المزارعين بأبوظبي عن بدء تنفيذ برنامج توفير معلومات إدارة الري الذكي للمزارعين باستخدام أنظمة أرصاد جوية زراعية.

وذلك من خلال تركيب محطتين للأرصاد الجوية الزراعية، تستخدمان في توفير المعلومات المناخية اللازمة لتوفير معلومات لتنظيم مواعيد وكميات الري المطلوبة لمختلف المحاصيل طوال الموسم الزراعي، حيث تقع المحطة الأولى في مركز رماح بالعين، وتخدم مزارع العين والختم والرحبة في أبوظبي.

بينما تقع المحطة الثانية في منطقة سيح الخير بمنطقة الظفرة، وتغطي كل مزارع المنطقة. وقال ناصر محمد الجنيبي الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين بالإنابة: إن مركز خدمات المزارعين يبذل قصارى جهده، من أجل ترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة استخدام مياه الري في الزراعة.

حيث يتبنى وسائل متعددة في هذا المجال سواء من خلال تحفيز المزارعين على تبني التقنيات الحديثة في استخدام مياه الري خاصة تقنيات الزراعة المحمية والزراعة المائية والزراعة في بدائل التربة. وتمثل محطات الأرصاد الزراعية واحدة من أهم الوسائل، التي تساعد على تحديد الاحتياجات المائية الحقيقية للمحاصيل وأقلها تكلفة، حيث يتم الاعتماد فيها على استخدام معلومات الأرصاد الجوية .