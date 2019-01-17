محطة «نور أبوظبي» تصدر إنتاجها لشبكة الكهرباء المحلية

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشفت دائرة الطاقة بأبوظبي عن بدء تصدير إنتاج محطة نور أبوظبي لشبكة الكهرباء المحلية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في إطار بدء العمليات التشغيلية التجريبية للمحطة الجديدة.

ومن المتوقع افتتاح المحطة التي تعد أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم خلال شهر أبريل المقبل.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 1177 ميغاواط، أي ضعف ما تنتجه أكبر محطة في العالم حالياً، وهي محطة كاليفورنيا للطاقة الشمسية، التي تنتج 550 ميغاواط، وتستخدم تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، وتقع في سويحان، على بعد نحو 120 كيلومتراً من أبوظبي، وبلغت تكلفتها الإجمالية نحو 3.2 مليارات درهم.

ويأتي المشروع في إطار خطط أبوظبي الهادفة إلى تنويع الموارد وتوفير مصادر بديلة تحقق أمن الطاقة مستقبلاً، وذلك بأسعار تنافسية، ووفقاً لأعلى المعايير والممارسات البيئية والتكنولوجية.

وتمتلك هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وحكومة أبوظبي نسبة 60% من المحطة، بينما فاز تحالف عالمي مكون من شركتي ماروبيني اليابانية وجينكو سولار الصينية بنسبة الـ40% المتبقية. ويشمل المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة المحطة المستقلة التي تم إنشاؤها في منطقة سويحان.