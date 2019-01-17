«تدوير» توقّع عقوداً بأكثر من مليار درهم في «إيكوويست 2019»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت «تدوير» - مركز أبوظبي لإدارة النفايات - عقوداً تشغيلية جديدة بقيمة أكثر من 1.099 مليار درهم لتقديم خدمات جمع ونقل النفايات الصلبة وتنظيف الشوارع وكنسها في كل من القطاعات الثالث والرابع والخامس التي تمثل البر الرئيسي لمدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة.

تهدف «تدوير» من العقود - التي تم توقيعها على هامش فعاليات معرض «إيكوويست 2019» المقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة - للارتقاء بمستوى خدمات النظافة في إمارة أبوظبي، حيث حصلت بموجبها شركة الساحل الغربي «ساوبر ماخر» على عقد تقديم خدمات الجمع والنقل في القطاعين الثالث والخامس بقيمة تجاوزت 713 مليون درهم، في حين فازت شركة «لافاجيت العين» بعقد مماثل لخدمات النظافة في القطاع الرابع بقيمة 385 مليون درهم.

وقال فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات رئيس مجلس إدارة تدوير، إن العقود الجديدة تنسجم مع أولوية حكومة أبوظبي في تحسين جودة الحياة في جميع مناطق الإمارة الحضرية والريفية والهدف الاستراتيجي المتعلق بالحفاظ على نظافة أبوظبي.

إضافة إلى أنها تعزز الجهود المستمرة للارتقاء بمنظومة العمل في قطاع إدارة النفايات وتحسين الخدمات المقدمة لسكان الإمارة وفق أفضل المعايير العالمية وتكثيف الجهود لتلبية المتطلبات والاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالإنابة، إن هذه العقود التشغيلية الجديدة تأتي انسجاما مع رؤية المركز الرامية إلى مواكبة النمو السكاني والطفرة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي وما يترتب عليهما من تسارع في عجلة الإنتاج في قطاعات الأعمال أو ارتفاع الاستهلاك على مستوى الأفراد ما يحتم وضع استراتيجيات فعالة لإدارة النفايات.

عقود

بموجب هذه العقود ستباشر الشركات التي وقعت الترسية عليها تقديم خدمات جمع ونقل النفايات وما يتضمنه من خدمات تحت الطلب من نقل المخلفات الحجمية والخضراء والحيوانات النافقة وغيرها من النفايات الأخرى، وتقديم خدمات تنظيف الشوارع والنظافة العامة للمناطق السكنية والشوارع الداخلية، عبر خدمات الكنس الآلي واليدوي، إضافة إلى تنظيف ممرات وجسور المشاة وغسيل الحاويات وخدمات النظافة الأخرى.