شراكة بين «أبوظبي للطاقة» و«مبادلة» و«مصدر»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة أبوظبي للطاقة، المملوكة لحكومة أبوظبي والمكلفة بإدارة الاستثمارات والأصول الرئيسة في قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي، عن عقدها شراكة استراتيجية مع كل من شركة مبادلة للاستثمار(مبادلة)، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، التابعة لــ«مبادلة»، وذلك خلال حفل التوقيع الذي جرى على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية لتعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع الطاقة والمياه، إلى جانب دعم خطط التنمية طويلة المدى التي تنتهجها إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها بالتنمية المستدامة، وتعكس مساهمة «مبادلة» من خلال خبرتها الاستثمارية في قطاع المرافق الخدمية للماء والكهرباء ودعمها لمستقبل القطاع وتطوره.

ويأتي إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لقطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، خلال اجتماع اللجنة العليا، الذي عقد مؤخراً برئاسة سموه في قصر الرئاسة بأبوظبي.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية عدداً من مشاريع تحلية المياه التي يبلغ إنتاجها أكثر من 400 مليون غالون إمبراطوري يومياً، إلى جانب مشاريع توليد الكهرباء من المصادر المتجددة والمقدرة بأكثر من 5 غيغاوات كهرباء من الطاقة الشمسية، وأكثر من 2 غيغاوات كهرباء من المصادر التقليدية.

وذلك على مدار السنوات الخمس القادمة. ومن المترقب البدء بطرح هذه المشاريع للمناقصة في النصف الأول من العام الجاري (2019)، وذلك من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات، إحدى شركات مؤسسة أبوظبي للطاقة.

وتتمتع «مبادلة» و«مصدر» بقدراتهما القائمة وخبراتهما الواسعة في مجال الطاقة، حيث تمتلكان أصولاً ومرافق عديدة داخل الدولة وخارجها، تعمل في مجال الطاقة وتوّلد أكثر من 8 غيغاوات كهرباء من مصادر الطاقة التقليدية، وأكثر من 4 غيغاوات كهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. وتنتشر مشاريع الطاقة المتجددة العائدة لــ«مصدر» في أكثر من 25 دولة.

إنجاز

و قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، ورئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع نهج التعاون وتنفيذاً لتوجيهات القيادة بضمان توفير الكهرباء والمياه بشكلٍ آمن ومستدام، تفخر "مصدر" بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع مؤسسة أبوظبي للطاقة للمساهمة في إنجاز المرحلة التالية من عملية تطوير قطاعي الكهرباء والمياه في أبوظبي، ودعم تحقيق هدف نشر استخدامات الطاقة المتجددة على نطاق تجاري».

خبرة

من جانبه، قال سيف الهاجري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة: "تسعى مؤسسة أبوظبي للطاقة إلى تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في قطاع الطاقة ودعم ركائزه بما يتناسب مع مستقبل أكثر تطوراً واستدامة، ونحن على ثقة بأن الشراكة الاستراتيجية مع «مبادلة» و«مصدر» ستدعم هذه المساعي بشكل ملحوظ نظراً لخبرتهم المحلية والدولية الواسعة، والتي ستشكل رافداً لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية المستدامة في ظل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات".