المصدر: دبي - أشرف رفيق

قال عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي لمجلة «ميد»، إن استراتيجية أبوظبي للطاقة تقضي بوقف تصدير النفط اعتباراً من 2050. وقال، إن الإمارات وضعت مواردها الطبيعية في وسط مخططات أوسع لتنويع مصادر الدخل، والآن أصبحت مستعدة بشكل أفضل من أي وقت مضى للاحتفال بتصدير آخر الشحنات من النفط بحلول 2050. وقال المرر فيما يخص الأهداف المعلنة من استراتيجية الطاقة حتى عام 2050، إن الحكومة وضعت خارطة طريق اعتباراً من العام الجاري، وخلال العقود الثلاثة المقبلة، من أجل تحسين استهلاك الأفراد والشركات للطاقة، وتقليل الاستهلاك بمعدل 40%. وأوضح، أن هذا سوف يساهم في تعزيز نصيب الطاقة النظيفة في منظومة الطاقة في الإمارات لتصل إلى 50%، مما يوفر 700 مليار درهم حتى 2050.