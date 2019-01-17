مدينة مصدر تستضيف معرضاً عن تحوّل الطاقة في ألمانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف السفارة الألمانية في الإمارات ومدينة مصدر معرضاً للصور الفوتوغرافية يهدف إلى تسليط الضوء على التحول الذي يشهده قطاع الطاقة في ألمانيا.

ويصور المعرض المقام تحت عنوان «تحول الطاقة في ألمانيا»، كيفية قيام ألمانيا بتحويل إمدادات الطاقة بالكامل في البلاد إلى مصادر الطاقة المتجددة، ما يجعل قطاع الطاقة أقل كلفة وأكثر استدامة وأماناً.

وافتتح المعرض في مدينة مصدر أمس بحضور إرنست بيتر فيشر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، والمندوب الدائم لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى وكالة «آرينا» والدكتور أندرياس ليبمان سفير النمسا ، ويوسف باصليب المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في مصدر، وثورستن هردان مدير عام بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية.