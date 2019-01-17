أبوظبي تستضيف مؤتمر الطاقة العالمي 9 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف أبوظبي لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.

وأعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي عن توقيع اتفاقية رعاية بين The Land Art Generator Initiative (LAGI) وهي مسابقة للتصميم تهدف إلى تسليط الضوء على البنية التحتية للطاقة المتجددة، و«مصدر» (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل) الشركة الرائدة عالمياً في تطوير تقنيات الطاقة النظيفة والتنمية الحضرية المستدامة.

حضر توقيع الاتفاقية المهندسة فاطمة الفورة الشامسي الرئيس التنفيذي للجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي في مصدر، وإليزابيث مونويان وروبرت فيري، مؤسسيّ ومديريّ LAGI، في اليوم الثالث للقمة العالمية لطاقة المستقبل خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، منصة القطاع العالمية التي تعمل على تمكين الاستثمار.

وقال الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين: تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخها الغني في الفن والتصميم.