الدورة التاسعة لملتقى الاستثمار السنوي تنطلق 8 أبريل بدبي

المصدر: دبي - البيان

تنطلق أعمال الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي لعام 2019، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، في دبي في 8 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية».

ويناقش الملتقى الذي تتواصل فعالياته حتى 10 أبريل تأثير العولمة الرقمية، وكيفية رسم سياسات تخلق مناخاً استثمارياً يتسم بالابتكارية، والحاجة إلى خلق فرص استثمارية طويلة الأجل، إضافة إلى جذب وتطوير المواهب والمهارات من جميع أنحاء العالم، وإثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية، مع مراعاة أهداف التنمية المستدامة، واستكشاف السبل الممكنة التي يمكن أن تساعد التكنولوجيا فيها بشكل أفضل على تسهيل أهداف التنمية المستدامة، وزيادة نمو الاقتصادات في الإطار الصحيح للسياسات. ويتوقع أن يستقطب الملتقى أكثر من 20 ألف زائر، و150 وفداً مشاركاً، و450 جهة عارضة، من نحو 150 دولة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الملتقى بات يؤدي دوراً حيوياً في دعم مسيرة التنموية للدولة، فضلاً عن كونه منصة استثمارية عالمية تواكب تطورات واتجاهات الاستثمارات الأجنبية التي غدت أكثر انفتاحاً على أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن الملتقى يعمل على تعزيز الحوار الدولي بخصوص تنمية الفرص الاستثمارية ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات فيما يتعلق بإقامة شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص.