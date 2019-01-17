81345 رخصة اقتصادية في الشارقة بنهاية النصف الأول من يناير

المصدر: الشارقة - وام

ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في الشارقة إلى 81345 رخصة في نهاية النصف الأول من يناير الجاري. وتشهد الرخص المصدرة ارتفاعاً ملموساً ما يعكس وتيرة القطاعات كافة في الإمارة التي حققت تطوراً كبيراً خلال العام الماضي وذلك وسط مؤشرات إيجابية تظهر تواصل النمو الاقتصادي في العام 2019 وعلى نحو يؤكد توقعات العديد من المؤسسات المالية العالمية المتخصصة.

وكان تقرير «الشارقة 2018»، الذي أطلقته «مجموعة أكسفورد للأعمال»، في يونيو الماضي بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» أظهر ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي في الإمارة إلى نحو 92 مليار درهم (25 مليار دولار) خلال العام 2017، الأمر الذي يبرهن على مدى نجاح النهج الذي تنفذه الحكومة المحلية في تنويع المصادر الرافدة للاقتصاد.