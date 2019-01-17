0.37 % انخفاض مؤشر الأسعار بدبي في ديسمبر

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء، أمس، أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك، انخفض بنسبة 0.37 % في شهر ديسمبر 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.

حيث انخفضت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.02 %، والتي خفضت التضخم بمقدار 2.22 نقطة، قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 3.44 %، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.07 نقطة، قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.45 %، ليتراجع التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.12 %.

وارتفع مؤشر قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.51 %، ليزيد التضخم بمقدار 0.43 نقطة، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 10.13 %، ليرتفع التضخم بمقدار 0.41 نقطة، قسم النقل بنسبة 3.43 %، ما دفع التضخم بمقدار 0.36 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 5.32 %، ليزداد التضخم بمقدار 0.25 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 9.93،%، ما زاد التضخم بمقدار 0.19 نقطة.

وزاد قسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 4.01 %، ما دفع التضخم بمقدار 0.15 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.04 %، ليرتفع التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 12.19 %، ما زاد التضخم بمقدار 0.06 نقطة.

وانخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في ديسمبر 2018، مقارنة بنوفمبر 2018 بنسبة 0.44 %، نتيجة انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 3.48 %.

والتي خفضت التضخم بمقدار 0.40 نقطة، قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.59 %، ليتراجع التضخم بمقدار 0.25 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.72 %، ما خفض التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.06 %، وقسم الاتصالات بنسبة 0.02 %.