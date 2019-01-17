سفير الدنمارك: نهضة الإمارات في المجالات كافة ملهمة لجميع دول المنطقة

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

أكد السفير الدنماركي لدى الإمارات فرانزـ مايكل سكولد ميلبن، عمق العلاقات التي ترتبط بين الإمارات ومملكة الدنمارك خاصة في مجال العلاقات التجارية والثقافية الوثيقة، مشيداً بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن النهضة التي تشهدها الإمارات في كافة المجالات تعتبر ملهمة لكل دول المنطقة.

وأوضح أن هناك 3 عوامل رئيسية تجذب الشركات الدنماركية الى الاستثمار في الإمارات، وهي أولاً: الانفتاح على العالم، ثانياً: البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية غير المسبوقة في المنطقة، وثالثاً، التطور التكنولوجي الذي تمتع بها الإمارات، وهي نقاط أساسية تتشابه فيها الإمارات مع دولة الدنمارك.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.96 مليارات كرونة دنماركية (2.2 مليار درهم) بنهاية 2017، ومن أهم أمثلة نشاط الدولة الاستثمارية في الدنمارك هو الاستثمار بقطاع النقل والشحن البحري، حيث تستحوذ شركة موانئ دبي العالمية على شركة يونيفيدر الدنماركية، كما تقوم الدولة في الوقت الحالي بتعزيز وتوسيع التعاون مع المؤسسات الخاصة والعامة في الدنمارك للاستثمار في مجال الأمن الغذائي، إذ تكتسب الاستثمارات في الزراعة المائية كمزارع الأسماك أهمية خاصة.

جاء ذلك على هامش افتتاح أول فروع شركة لايف تايم كيدزروم الدنماركية العالمية في الإمارات وذلك في ميركاتو مول.

وأوضح السفير أن حضور الشركات الدنماركية في الإمارات يكاد يكون في كافة القطاعات الاقتصادية، وهناك نشاط كبير لمجلس التجارة الدنماركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يعمل على تعزيز سبل التعاون والشراكة مع أبرز الشركات الدنماركية ونظيرتها في المنطقة.

وقال رودروموز أنتزوليس، مستشار التسويق في شركة لايف تايم: الشركة لها ما يزيد على 400 فرع في مختلف أنحاء العالم.