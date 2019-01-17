بعثة غرفة دبي تختتم مشاركتها في أكبر معارض التجزئة بالعالم

المصدر: دبي- البيان

قادت غرفة تجارة وصناعة دبي بعثة تجارية، ضمت 12 شركة عاملة في قطاع التجزئة في دبي، للمشاركة في فعاليات معرض الاتحاد الوطني للتجزئة 2019، والذي نظم خلال الفترة 13-15 يناير في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

ويعتبر معرض الاتحاد الوطني للتجزئة، أكبر معارض التجزئة في العالم، حيث يحضره سنوياً أكثر من 36 ألف زائر من 100 دولة، وبمشاركة أكثر من 700 عارض و517 متحدثاً، و200 جلسة نقاشية وحوالي 16 ألف تاجر تجزئة، ويشكل حدثاً عالمياً بارزاً لاستعراض آخر وأحدث الحلول والتقنيات في صناعة التجزئة على اختلاف أنواعها.

وترأس ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، البعثة التجارية التي ضمت أبرز شركات التجزئة في الإمارة، ومنهم: صديقي القابضة، ومجموعة ميدان، ومجموعة سيتي لاند للتطوير العقاري، ومجموعة أباريل، وشويترام وأبنائه، وشركة تابلز للأغذية، وأزياء جيوردانو، ومجموعة اللولو المالية، ومجموعة الخليج للتسويق، وأسواق للتجزئة، وماركس للأزياء (مجموعة لاند مارك)، ومجموعة عباسي.

وأشار ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن أعضاء الوفد عقدوا اجتماعات خاصة مع العارضين، وبحثوا طرق الاستفادة من أحدث تقنيات التجزئة في تعزيز تنافسيتهم، وتساهم المشاركة بالمعرض الذي يعتبر الأكبر على مستوى العالم، في تبادل للخبرات وتعزيز الوعي بالدور المتنامي للتقنية والتكنولوجيا في تحقيق الإضافة لقطاع التجزئة.

ولفت إلى أن الغرفة تتطلع لمناقشة أبرز الحلول والابتكارات التي اطلعت عليها في المعرض خلال قمة التجزئة في دبي في 13-14 فبراير القادم، بالتعاون مع غرفة دبي وميدان ون، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة تعيد صياغة مستقبل قطاع التجزئة العالمي، ودورها في تعزيز تنافسية القطاع وجاذبيته.