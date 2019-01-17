«إعمار» تطلق المرحلة الثانية من «فلل إكسبو جولف»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «إعمار» المرحلة الثانية من مجمع وحدات «فلل إكسبو جولف»، والتي تضم فيلات من ثلاث أو أربع غرف نوم، في موقع يبعد 10 دقائق فقط عن مقر استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، و7 دقائق عن «مطار آل مكتوم الدولي». يأتي ذلك في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه إطلاق الوحدات.

وتطل منازل «فلل إكسبو جولف» على ملعب الجولف المؤلف من 18 حفرة، مما يضمن عوائد قوية على الاستثمار وقيمة كبيرة على المدى الطويل، حيث كشفت دراسات أعدتها شركة كي بي إم جي، و«الجمعية الأمريكية الوطنية للعقارات»، أن قرب العقارات من ملاعب الجولف يرفع قيمتها بنسبة قد تصل إلى 20 %.

وتتميز وحدات «فلل إكسبو جولف» بمعايير الجودة العالية، والأسعار التنافسية التي تقدمها «إعمار»، حيث تبدأ أسعار الفيلات التي تضم ثلاث غرف نوم من 999.8 ألف درهم. كما يمكن للمستثمرين الاستفادة من خطط سداد مرنة مع أقساط شهرية ميسّرة على مدى 5 سنوات ونصف.

وتمتاز وحدات «فلل إكسبو جولف» بموقعها الحيوي على «بوليفارد إعمار الجنوب»، مما يجعلها خياراً مثالياً للموظفين الذين يعملون في مختلف مناطق «دبي الجنوب»، التي تشمل منطقة الطيران والمنطقة اللوجستية ومجمع الأعمال ومنطقة المعارض ومنطقة الخدمات الإنسانية. كما يبعد المجمع 30 دقيقة فقط عن المنطقة الحرة بجبل علي، و50 دقيقة عن أبوظبي، ليلبي بذلك متطلبات رواد الأعمال والمهنيين الراغبين بالاستمتاع بأسلوب حياة هادئ في أجواء طبيعية تحفل بالحدائق الخضراء.

وتمتاز الفيلات العائلية برحابتها، وتتراوح مساحاتها بين 110 و140 متراً مربعاً، بتدرجات لونية حيادية تمنح السكان حرية أكبر في اختيار التصاميم الداخلية المناسبة لهم. ويضم المجمع العديد من الحدائق والمرافق المشتركة، مثل حوض السباحة الخارجي ومنطقة ألعاب الأطفال ومركز اللياقة البدنية والمركز الاجتماعي وغيرها، مما يثري أجواءه الاجتماعية المميزة.