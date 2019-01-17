«ستيل فاب» يستقطب صناع القرار المحليين والدوليين

المصدر: الشارقة - البيان

أثبت معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب» أهميته المتنامية، بوصفه أهم منصة لتوريد آلات وتكنولوجيا الأعمال المعدنية الأكثر ابتكاراً من مختلف دول العالم، حيث نجح على مدى أيامه الثلاثة الأولى باستقطاب الآلاف من صنّاع القرار المحليين والدوليين.

وأكدت العديد من الشركات المُصنعة المشاركة في الدورة الـ15 من المعرض، أنها باتت تراهن على أسواق منطقة الشرق الأوسط من بوابة «ستيل فاب»، كونه الحدث التجاري الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة، وهو ما دفعها إلى اعتماد نهج استباقي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق الإقليمية.

جاء ذلك في وقت يواصل «ستيل فاب 2019» فعالياته في مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى مساء اليوم، وسط إقبال كبير من الوفود الرسمية الدولية وصنّاع القرار والتجار والمهتمين من مختلف دول المنطقة والعالم، للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الحديد والصلب من منتجات وحلول تقنية حديثة وذكية.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن تطور التكنولوجيا بوتيرة متسارعة، وتزايد متطلبات القطاع الأساسي الذي يغذّي قطاع صناعة وتشكيل المعادن، أدى إلى دخول شركات تصنيع الصلب في حالة من البحث المستمر عن أحدث الابتكارات العالمية التي من شأنها أن تساعدهم على تحقيق التميّز ضمن سوق تتسم بدرجات عالية من التنافسية، وهو ما عزّز دور معرض «ستيل فاب» وأهميته بوصفه محطة أولى لشركات المنطقة في رحلة البحث عن التكنولوجيا المناسبة، حيث يجدون فيه ما يلبي ويواكب احتياجات مصانعهم بشكل سنوي.