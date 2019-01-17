سامسونج تفتتح أول صالة «متعددة التجارب» بالمنطقة في دبي مول

المصدر: دبي - البيان

افتتحت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات أول صالة عرض «متعددة التجارب» على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز دبي مول.

وتهدف الشركة من خلال افتتاح هذا المتجر إلى تدشين فصل جديد في قطاع البيع بالتجزئة والارتقاء بتجربة تسوق المستهلكين إلى المستوى التالي عبر إتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى منظومتها المتكاملة من أحدث المنتجات والابتكارات التكنولوجية، ولكن هذه المرة بطريقة مختلفة.

وترتكز صالة العرض الجديدة في تصميمها على مفهوم «الحياة المتصلة»، الذي تسعى سامسونج إلى جعله واقعاً ملموساً لجميع المستهلكين في المنطقة، حيث تتيح الشركة لعملائها فرصة الاستمتاع بتجارب غامرة مليئة بالإثارة والمتعة عبر محفظتها المتكاملة والمتنوعة من الأجهزة الذكية والمتطورة. ويهدف المتجر الذي تبلغ مساحته 853 متراً مربعاً، إلى إعادة صياغة مفهوم تجربة العملاء.