«المركزي»: البنوك نحو زيادة تمويلات مشاريع الطاقة المتجددة

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، أن بنوك الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تمويلات مشاريع الطاقة المتجددة، مؤكداً دعم المصرف المركزي لإعلان أبوظبي للتمويل المستدام.

وقال معاليه في تصريحات للصحفيين أمس على هامش الملتقى: «ندعم الإعلان الجديد، ووجودنا دليل على هذا الدعم، واليوم أصبح تمويل مشاريع الطاقة المتجددة مجدياً».

وواصل معاليه قائلاً: «بُنوكنا بدأت تمول مشاريع الطاقة المتجددة ونجحت في ذلك، والحلول التمويلية التي طبقتها أثبتت جدواها، وبلا شك فإن إعلان أبوظبي للتمويل المستدام يعزز ويدفع البنوك لانطلاقة كبرى، ونحن مستمرون في إعطاء البنوك دافعاً أكثر لزيادة تمويلات مشاريع الطاقة المتجددة لأن هذه المشاريع حيوية ومهمة لأجندة دولة الإمارات».

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت البنوك متخوفة من المنتجات التمويلية لقطاع الطاقة المتجددة، قال معاليه: «هي ليست منتجات، بل إننا أمام مشروع جديد، فهناك طاقة شمسية وطاقة رياح وغيرها، وبلا شك فإن تكلفة هذه المشاريع منافسة، وأؤكد أن كل المقومات لنجاح هذه المشاريع موجودة خاصة مع إنتاجها، ما يعطي البنوك نوعاً من الأريحية للتوجه نحو تمويل هذه المشاريع بشكل أكبر».

وأجاب معاليه عن سؤال حول أن غالبية التمويلات تتجه لمشاريع حكومية، مؤكداً أن البنوك تقبل على مشاريع الحكومة أكثر لأنها ضامنة. وعلى أية حال فإن الحكومة ما زالت هي التي تشتري المنتج النهائي للطاقة المتجددة، وبلا شك فإن وجود الحكومة في هذا القطاع بمشاريعها يعطي مصداقية للشركات للحصول على التمويل من البنوك، كما أنه يشجع البنوك على التمويل للقطاع الخاص.

وقال معاليه: «من السابق لأوانه الحديث في هذا الموضوع، وبالتأكيد ستكون هناك مبادرات مقبلة لدعم هذا التوجه، وأؤكد أن صدور السندات الخضراء أمر وارد لأن البنوك قطعت شوطاً كبيراً في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة».

وأصدر مصرف الإمارات المركزي، أمس، بياناً أكد دعمه والتزامه بـ «الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2030» و«الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050» وبالعمل على مساعدة دولة الإمارات في تحقيق «أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة» وأهداف التغير المناخي لـ «اتفاق باريس للمناخ».