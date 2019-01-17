الاتحاد للطيران تقترح الاستثمار في «جت ايروايز» بخصم 49 %

المصدر: أبوظبي - رويترز

ذكرت محطة «سي.إن.بي.سي-تي في18» أمس أن الاتحاد للطيران عرضت شراء أسهم في شركة جت ايروايز الهندية بخصم 49%، ودفع 35 مليون دولار على الفور حال استيفاء شروط معينة.

وتراجع سهم جت ايروايز، التي تملك الاتحاد حصة 24% منها، بنحو 7.5% في أكبر انخفاض يومي منذ مطلع ديسمبر بعدما ذكرت المحطة أن الاتحاد للطيران عرضت دفع 150 روبية لكل سهم من الشركة الهندية.

واستند تقرير المحطة إلى خطاب أرسله توني دوجلاس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إلى بنك الدولة الهندي، أكبر دائن لـ«جت ايروايز» بشأن خطة إعادة هيكلة شركة الطيران الهندية.

وبرغم أن «جت ايروايز» تسيطر على سدس السوق المحلية فإن هوامشها، مثل غيرها من الشركات المحلية، تآكلت بفعل ارتفاع الضرائب على الوقود وضعف الروبية والمنافسة الشديدة في الأسعار، ليبلغ صافي ديونها 1.14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر ويؤدي ذلك لتراكم مستحقات للطيارين والمستأجرين والموردين.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز الأسبوع الماضي إن بعض المؤجرين يدرسون إمكانية استرداد طائرات.

وذكر تقرير القناة نقلاً عن قول دوجلاس في الخطاب أن «جت» لن يصبح في مقدورها تمويل عمليات بعد الأسبوع المقبل. وأضاف الخطاب أن الاتحاد للطيران ترغب في ضخ 35 مليون دولار إذا تحققت بعض الشروط.

وقال مصدر إن من المقرر أن يجتمع ممثلون عن الاتحاد للطيران و«جت ايروايز» في مومباي مع دائنين يتقدمهم بنك الدولة الهندي اليوم لمناقشة المقترح الذي ينطوي على أن ترفع الاتحاد حصتها.