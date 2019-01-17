«جي إف إتش» تستحوذ على مجمع الأعمال «وستسايد» في لندن

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية الاستحواذ على مجمع مكاتب «وستسايد»، الذي يحتل موقعاً متميزاً في منطقة هيمل هامبستد في شمال لندن، بالقرب من طريق إم 25 الدائري، وهو أحد الطرق الرئيسة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «نحن سعداء بالإعلان عن هذا الاستثمار في السوق العقاري بالمملكة المتحدة، بما يتماشى مع توجهنا لإنشاء محفظة عقارية قوية مدرة للدخل في الأسواق الواعدة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

من المؤكد أن موقع «وستسايد» المتميز وما يوفره من مكاتب عالية الجودة، فضلاً عما يضمه من مستأجرين متنوعين، يجعل منه فرصة استثمارية رائعة لمجموعة جي إف إتش والمستثمرين، في وقت يتمتع فيه الجنيه الاسترليني بمعدلات جذابة».