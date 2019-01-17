«سياحة الشارقة» تتطلع لدخول أسواق جديدة عبر معرض في فنلندا

المصدر: الشارقة- البيان

تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في معرض «ماتكا للسياحة والسفر» الذي ينطلق اليوم في هلسنكي في فنلندا.

وتأتي مشاركة الهيئة في معرض ماتكا 2019، أكبر معرض للسفر في أوروبا الشمالية، في إطار جهودها الرامية إلى استهداف أسواق دولية جديدة وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة لا بد من استكشافها. كما تهدف إلى استعراض مقومات القطاع السياحي في الإمارة وتعريف الزوار بأبرز العروض في عالم السياحة والضيافة. واستقطبت إمارة الشارقة العام الماضي 92 ألف زائر من شمال أوروبا.

وتسعى هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إلى جذب المزيد من السياح في إطار تحقيق «رؤية الشارقة السياحية 2021» الرامية إلى زيادة التدفقات السياحية إلى الإمارة لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول 2021 والذي يتزامن مع ذكرى تأسيس الإمارات الـ 50.

وقال خالد المدفع، رئيس الهيئة: معرض ماتكا الفنلندي فرصة هامّة للقاء نخبة من خبراء السياحة من مختلف أنحاء العالم، والاطلاع على أبرز المنتجات السياحية المبتكرة وأهم الخدمات المقدّمة من مجموعة واسعة من الوجهات السياحية العالمية. ومشاركتنا في هذا الحدث العالمي جزء هام من استراتيجيتنا إلى تحقيق رؤية الهيئة الرامية إلى جعل إمارة الشارقة الوجهة المفضلة للعائلات في مواسم العطلات.