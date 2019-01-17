3.2 ملايين مسافر برحلات الشراكة بين «الإمارات» وفلاي دبي

المصدر: دبي- البيان

تواصل الشراكة الاستراتيجية بين طيران الإمارات وفلاي دبي توفير مزيد من الخيارات للمسافرين منذ إطلاقها قبل 14 شهراً، ومن المتوقع أن تنمو بشكل أكبر مع إضافة مزيد من وجهات المشاركة في الرموز خلال 2019.

وخلال الفترة ما بين يناير وديسمبر 2018، سافر 3.29 ملايين راكب على رحلات الرمز المشترك عبر 84 وجهة، بما فيها وجهات سياحة ومغامرات شهيرة، مثل بوخارست وكتماندو وزنجبار وغيرها.

ومن خلال المشاركة بالرمز، يمكن لعملاء طيران الإمارات السفر إلى 67 وجهة إضافية عبر شبكة فلاي دبي، في حين توفر شبكة خطوط طيران الإمارات 115 وجهة إضافية لعملاء فلاي دبي.

وحققت الشراكة بين الناقلتين، التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية أكتوبر 2017، عدداً من المزايا للعملاء منذ ذلك الحين، مثل خيارات أوسع للسفر عبر العالم، وتوفير مزيد من الرحلات عند التخطيط للسفر، وبرنامج موحد لمكافأة ولاء العملاء، وسهولة السفر بتذكرة واحدة مع نقل الأمتعة من محطة الانطلاق إلى محطة الوصول.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس فلاي دبي: أثبتت الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي نجاحها، ونحن سعداء للغاية بما تم تحقيقه في عام واحد.

ولم تقتصر فوائد هذه الشراكة على العملاء فقط، بل انعكست أيضاً على الناقلتين وتعاونهما بشكل وثيق، مثل تقليل تداخل الخطوط وإعادة تنظيم جداول مواعيد الرحلات إلى الوجهات المشتركة.

وأضاف سموه: أسهمت الشراكة أيضاً في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للنقل الجوي مع زيادة حركة السفر الناتجة عن شبكة الرمز المشترك للناقلتين، ومن خلال إتاحة خيارات أوسع لمواصلة السفر براحة وسلاسة عبر مطار دبي الدولي.

تواصل عالمي

بدأت الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي برحلات رمز مشترك إلى 29 مدينة فقط، وتوسعت منذ ذلك الحين إلى 84 مدينة، بما في ذلك وجهات فلاي دبي الجديدة مثل كاتانيا وكراكوف ودوبروفنيك وهلسنكي.

وخلال 2019، سيستمر توسيع شبكة رحلات الرمز المشترك مع إطلاق وجهات فلاي دبي الجديدة مثل نابولي وبودابست، وغيرهما من الوجهات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً. وستنطلق رحلات فلاي دبي إلى شيتاغونغ اعتباراً من 20 يناير في حين ستبدأ الرحلات إلى كوريكود بولاية كيرالا الهندية اعتباراً من 1 فبراير.

لتحقيق مزيد من سهولة الربط بين طيران الإمارات وفلاي دبي، بدأ منذ 2 ديسمبر 2018، تشغيل 11 رحلة لفلاي دبي انطلاقاً من المبنى 3 في مطار دبي الدولي.

وتعمل هذه الرحلات إلى كل من: بلغراد، بيشكيك، بوخارست، كاتانيا، هلسنكي، كراكوف، منيراليني فودي، براغ، روستوف أون دون، صلالة وزغرب. وسوف يعمل مزيد من رحلات فلاي دبي من المبنى 3 هذا العام، بما في ذلك رحلات بوخارست ونابولي، ما سيسهم في تحسين تجربة العملاء.

وأتاحت هذه الخطوة للمسافرين إلى هذه الوجهات إنهاء إجراءات سفرهم على كاونترات طيران الإمارات لرجال الأعمال والدرجة السياحية في المبنى 3. كما أصبح بإمكان ركاب درجة رجال الأعمال استخدام المسار السريع على الأرض، والتمتع بالمزايا الأخرى لدرجة رجال الأعمال، في حين سيتوفر للركاب العابرين (الترانزيت) وقت أفضل للالتحاق برحلاتهم بسرعة وسلاسة.

مكافأة الولاء

اعتمدت فلاي دبي برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» لمكافأة ولاء عملائها اعتباراً من أغسطس 2018، وذلك لتوفير وسائل أفضل أمامهم لكسب وإنفاق الأميال.

ويتيح توحيد برنامج الولاء لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات كسب أميال سكاي واردز وأميال الفئة والاستمتاع بمزايا السفر المشتركة عند السفر على رحلات الرمز المشترك.

ومنذ أغسطس الماضي، سافر أكثر من 125 ألف عضو سكاي واردز على رحلات فلاي دبي وكسبوا نحو 300 مليون ميل. كما نشط أعضاء سكاي واردز في استخدام أميالهم للدفع جزئياً أو كلياً لشراء أكثر من 10 آلاف تذكرة للسفر على رحلات فلاي دبي.

216

تغطي شبكة الخطوط المشتركة لطيران الإمارات وفلاي دبي حالياً 216 محطة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 240 محطة بحلول عام 2022، ما سيوفر للعملاء عبر العالم مزيداً من سهولة مواصلة سفرهم عبر دبي.