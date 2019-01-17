«دناتا» تحصل على اعتماد مناولة الأدوية من «أياتا»

المصدر: دبي - البيان

حصلت جي تي إيه دناتا، المشروع المشترك لشركة دناتا في كندا، على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي «أياتا»، وذلك بفضل جودة عملياتها ومرافقها الخاصة لمناولة الأدوية في أمريكا الشمالية.

وتعد «جي تي إيه دناتا» أول شركة خدمات أرضية في أمريكا الشمالية تحظى بهذا التقدير لحفظ ومناولة ونقل الأدوية. ويعد التقدير بمثابة شهادة تمنحها أياتا تأكيداً على اتساق خدمات مناولة المنتجات الدوائية والاعتراف بها عالمياً، خصوصاً فيما يتعلق بعمليات الشحن الجوي والتخزين المؤقت. وتلبي المعايير وعمليات التقييم الصارمة التي تتطلبها الشهادة أو تتجاوز العديد من الأنظمة العالمية المعمول بها حالياً.

ويؤكد الاعتماد ريادة «جي تي إيه دناتا» بمجال مناولة المنتجات الدوائية في تورنتو. ولتلبية متطلبات العملاء حالياً ومستقبلا، ستقوم الشركة في فبراير بافتتاح منشأة بمساحة 45 ألف قدم مربعة لمناولة الشحنات الحساسة للحرارة.

وقال ماريو دي أورسو، رئيس مجلس إدارة «جي تي إيه دناتا» ورئيسها التنفيذي: «حصولنا على تقدير واعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية إنجاز مهم لنا، إذ يؤكد سعينا للتميز في مجال السلامة والأمن والامتثال والكفاءة في مجال مناولة الأدوية. ويولي فريق عملنا أهمية كبرى لتفاصيل نقل الأدوية، وتؤكد هذه الشهادة تميز الخدمات لعملائنا».

ودخلت دناتا السوق الكندية بعدما أبرمت في 2016 اتفاقية مع شركة «جي تي إيه أفييشن» اشترت بموجبها حصة 50% من عمليات الشركة للمناولة الأرضية والشحن بمطار بيرسون في تورنتو. وتوفر جي تي إيه دناتا اليوم خدمات المناولة الأرضية والشحن لـ 15 ناقلة جوية في تورنتو، وتقوم يومياً بخدمة 24 رحلة و4800 راكب ومناولة 148 طناً من الشحنات.

وتأكيداً على التزامها تجاه السوق الكندية، ستقدم دناتا هذا العام خدمات تموين للطائرات المغادرة من مطار فانكوفر حيث ستفتتح منشأة للتموين بفانكوفر باستثمار 7 ملايين دولار كندي (نحو 20 مليون درهم)، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة 8 آلاف وجبة يومياً، وتتوقع دناتا استخدام 150 موظفاً مع انطلاق عمليات تشغيلها.

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توفر دناتا خدمات المناولة الأرضية والشحن والتموين لنحو 300 ناقلة جوية في 127 مطاراً في 18 دولة. وأسهمت قدرة الشركة على توفير خدمة مناولة أدوية آمنة وموثوقة في حصولها على تقدير واعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية في أمستردام ودبي وسنغافورة، وشهادة اعتماد لممارسات التوزيع الجيد في مناولة المنتجات الدوائية في أمستردام ولندن ومانشستر وسنغافورة.