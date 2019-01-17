«دبي القابضة» تعزّز تمكين جيل جديد من الكوادر الوطنية

المصدر: دبي- البيان

أكدت مجموعة دبي القابضة مواصلة جهودها للمساهمة بدور فاعل في دعم رؤية دبي بإعداد جيل جديد من الكوادر الوطنية القيادية، وتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها بمختلف القطاعات والشركات التابعة لها.

حيث عيّنت مجموعة «تيكوم» أمس ثلاث إماراتيات رائدات في مناصب قيادية بالمجموعة التزاماً منها بتطبيق هذه الرؤية. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على جهود دبي القابضة الرامية إلى تطوير كادر قيادي مع التركيز على تطوير مواردها البشرية، وصقل مهاراتها.

وقال عبدالله الحبّاي، رئيس دبي القابضة: يسرنا الترحيب بكوادرنا القيادية الإماراتية النسائية في مناصبهن الجديدة، ونحن نؤمن بخبراتهن، التي ستضيف قيمة كبيرة إلى فريق إدارة دبي القابضة.

لا سيّما بعد مسيرتهن المهنية الاستثنائية وإنجازاتهن الكبيرة خلال مناصبهن السابقة، التي أسهمن فيها وبقّوة في مواصلة دعم نمو مجموعة «تيكوم»، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مكانتنا، ويعزز قدرتنا لمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: يتمثّل هدفنا، بوصفنا مؤسسة رائدة، في تمكين المرأة الإماراتية على مستوى أعمالنا، خاصة أننا حريصون كل الحرص على دعم موظفينا وإعدادهم بكل ما يلزم من خبرات ومهارات. سيواصل فريق مجموعة «تيكوم» خلال الفترة القادمة، تركيزه على قطاعات الأعمال الاستراتيجية تماشياً مع أجندة التنويع الاقتصادي التي تتبناها إمارة دبي.

التعيينات الجديدة

وجرى تعيين خديجة البستكي في منصب المديرة التنفيذية لحيّ دبي للتصميم (d3)، خلفاً لمحمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي السابق، الذي سيتسلم منصباً جديداً، ليستكمل من خلاله مساهمته الفاعلة في ترجمة أهداف دبي.

وقال مالك آل مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»: نحن شاكرون لكل ما قدمه محمد سعيد الشحي الذي لمسنا فيه شغفاً كبيراً والتزاماً متواصلاً تجاه تعزيز مكانة المجموعة، وهو مثال يُحتذى به في القيادة والعطاء والتفاني، ومن أهم مساهماته نجاح «حي دبي للتصميم»(d3).

وستواصل خديجة البستكي التركيز على تعزيز نمو «حي دبي للتصميم» (d3) وترسيخ مكانته وجهة رائدة للتصميم والفن والثقافة. وتمتلك خديجة خبرة تتجاوز 14 عاماً في تطوير الأعمال وإدارة المشاريع وتنمية العلاقات الدولية، مع التركيز على بناء الشراكات الاستراتيجية.

تحول رقمي

وستتولى حنان الزرعوني استراتيجية التحول الرقمي لمجموعة «تيكوم» المديرة التنفيذية لتكنولوجيا الأعمال.

حيث ستشرف على تطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع التي ستمكّن المجموعة من تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية وتحولها الرقمي لتحقيق الرؤية المستقبلية. وتتميز حنان بخبرة واسعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية وإدارة المشاريع الاستراتيجية التي اكتسبتها خلال عملها في مشاريع مختلفة على نطاق المجموعة، بما في ذلك مشاريع مبادرة دبي المدينة الذكية في «حي دبي للتصميم»(d3).

وستتولى بثينة الملا إدارة تطوير أعمال المجمعات الإعلامية من خلال منصبها المديرة لتطوير الأعمال لمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج.

حيث ستركز في منصبها الجديد على مواصلة إيجاد فرص نمو جديدة وتعزيز العلاقات القوية مع الشركاء. وتمتلك بثينة خبرة تمتد إلى 13 عاماً في تطوير الأعمال وإدارة العلاقات مع الشركاء، اكتسبتها خلال عملها في جهات مختلفة آخرها «مجمّع دبي الصناعي».

وتأكيداً على التزام مجموعة «تيكوم» تجاه رؤية الإمارات 2021، ودعمها للجهود المستمرة لزيادة مشاركة المرأة في تطوير اقتصاد الإمارات، قال مالك آل مالك:

في حين تواصل مجموعة «تيكوم» القيام بدور محوري في تنويع اقتصاد دبي من خلال تطوير مجمعات أعمال متخصصة، يسعدني أن أرحب بهذه النخبة من القيادات الإماراتية النسائية المتميزة اللواتي تمتلكن العزم على مواصلة تحقيق الإنجازات في مسيرتهن المهنية. وإنني ألمس أهمية توفير الفرص التي من شأنها أن تعزز نمو الكوادر المهنية وتثمّن جهودها، كما أفخر برؤية جيل جديد من الإماراتيات الناجحات في مختلف المناصب لدينا.