«أراضي دبي» تكرّم رئيس مجلس إدارة «فالكن سِتي أوف وندورز»

المصدر: دبي - البيان

حصل سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكن سِتي أوف وندورز»، مؤخراً على جائزة من سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الحفل الذي أقيم في فندق إنتركونتننتال دبي فيستفال سيتي، تقديراً لجهود «فالكن سِتي أوف وندورز» في دعم المساعي المستمرة للدائرة.

وشركة «سنتشري 21» بهدف تعزيز مكانة دبي وجهةً استثماريةً رائدةً في المجال العقاري لدى المستثمرين العالميين. ويعكس هذا التقدير نجاح جهود «فالكن سِتي أوف وندورز» في دعم استضافة دائرة الأراضي لوفد أمريكي يضم 150 وسيطاً عقارياً و11 مستثمراً خلال زيارته للدولة.

وجاءت هذه المبادرة نتيجة تعاون بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي و«عقاري جلوبال»، أمين الترويج العقاري في أمريكا، وشركة «سنتشري 21 الإمارات».