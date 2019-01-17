566 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 566 مليون درهم حيث تم تسجيل 121 مبايعة بقيمة 267 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 176 مليون درهم و93 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 91 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول.

وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بـ 8 ملايين. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 19 مليونا.

وسجلت الرهونات 299 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 169 مليونا و11 رهن فلل وشقق بقيمة 130 مليون درهم، أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 120 مليونا.